السيسي: جادين بإرادة لا تلين لمجابهة التحديات التي تواجهنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في مصر جادين بإرادة لا تلين من أجل مجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية ومنها التعليم، إذ أن التعليم يعد أساس البناء للدول، فالتعليم الحقيقي والجودة الحقيقية هو أساس بناء الدول.

وأضاف "السيسي"، خلال حديثه بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، " بقول لينا كلنا وياريت الكل يسمعنا، انتوا بتتكلموا عن حقوق الإنسان، وأنا هنا بكلمكم عن حقوق الإنسان، عاوزينكم تساعدونا بأن يبقى لدينا معرفة وتعليم حقيقي زي اللي موجود بمعاييركم ومستوياتكم، عشان ده حق من حقوق الإنسان".