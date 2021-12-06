ضبط 26 قطعة من جلود حمير مسلوخة دون أعضاء في الشرقية

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، من ضبط 26 قطعة من جلود الحمير بحوزة تاجر جلود، دون أجزاء أو أعضاء للحمير، مما أثار القلق في قلوب أهالي المحافظة وظن البعض منهم أنهم تناولوها بالمطاعم.

بلاغ للتموين بوجود جلود حمير بحوزة شخص

وأكدت فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، في بيان، أن موظفي الرقابة التموينية بمركز فاقوس، تلقوا بلاغًا لفحص شكوى أحد الأهالي بوجود شخص بحوزته جلود حمير ملطخة بالدماء بدائرة المركز.

العثور على 10 جلود بحوزة المشكو في حقه

وانتقل فريق من رجال الرقابة التموينية بمركز فاقوس برفقة قوات الشرطة لمكان المشكو في حقه، وتبين العثور على 10 جلود حمير مسلوخة في منزل المشكو في حقه دون وجود أعضاء وأجزاء من الحمير، وتبين أنه يعمل في مهنة جمع الجلود وبيعها.

العثور على 16 قطعة من جلود الحمير في مخزن الشاكي

وأوضحت «عبدالرحمن»، أن رجال الرقابة التموينية فحصوا الشاكي أيضًا، وتبين أنه يعمل في نفس المهنة وهي جمع الجلود، وبالسؤال عن مخزنه تم الانتقال إليه وعثر بداخله على 16 قطعة من جلود حمير مسلوخ دون أعضاء أو أجزاء حمير أيضًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المرافقة لرجال الرقابة التموينية من ضبط المتهمين والتحفظ عليهما، كما تم التحفظ على الجلود المضبوطة أيضًا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق معهما.

وكشف مصدر بمديرية التموين، أن القانون يحظر ذبح الحمير خارج حديقة الحيوان تحت إشراف الطب البيطري، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية بالحبس والغرامة.