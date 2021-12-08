الدروس المحذوفة من الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة للمكفوفين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بالمحذوفات الخاصة بمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة، في المدارس لطلاب الصف الثالث الثانوي المكفوفين، للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، الدروس المحذوفة من منهج علم الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي المكفوفين، وحصلت «الوطن» على نسخة من الخطاب.

المحذوفات من الفلسفة للطلاب المكفوفين للثانوية العامة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية المحذوفات من الفلسفة للطلاب المكفوفين وهي كالتالي :-

- الموضوع الأول «الفلسفة وقضايا البيئة»، ص18، ص19 بالكامل.

- الموضوع الثاني «رؤية الفلسفة الأخلاقية والبيولوجية والطبية»، المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي ص 29 بالكامل.

- الموضوع الثالث «الفلسفة وأخلاقيات المهنة»، لايوجد حذف.

- الموضوع الرابع «التفلسف وعلاقته بالقيم».

- ص54 «المثال فقط بداية من كلمة مثال حتي يكون حظه من الحرية»، ويدلل الطالب بمثال من عنده بمساعدة المعلم.

الدروس المحذوفة من المنطق للطلاب المكفوفين

وحددت وزارة التربية والتعليم الدروس المحذوفة من المنطق للطلاب المكفوفين للثانوية العامة وهي كالتالي:-

- الموضوع الأول «الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم العلوم الصورية ص57 ص58 بالكامل».

- جميع الأمثلة الخاصة بالحجج الاستنباطية من ص 60 حتى ص 64 أما ما دون ذلك من شرح في الصفحات فهو مقرر.

- مثال المماثلة الاستقرائية الخاص بالسيارة عالمية الصنع فقط ص 64 أما مثال سمك السلمون وتعريف المماثلة فهو مقرر .

- الموضوع الثاني: «الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية»

- ثانيا الحجج الاستنباطية من ص 81 إلى 85 بالكامل

- الموضوع الثالث : «التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي»

- ص87 حذف بالكامل .

- سابعا نماذج للتفسير في المنهج العلمي المعاصر.

- حذف نموذج كارل همبل فقط ص 91، ص92 .

- الموضوع الرابع : «المنطق وتكنولوجيا الاتصال».

- ص99 رقم 3 فقط دور المنطق في تطوير الحاسوب وباقى الصفحة مقرر .

وبالنسبة لكتاب الأنشطة والتدريبات:

- تحذف كل الأنشطة والتدريبات المتعلقة بالإدراك البصري

يراعي ترتيب الترقيم في الأنشطة والتدريبات بعد الحذف وما حذف من المنهج عاليا