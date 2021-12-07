«التعليم» تعلن المحذوف من مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا بالمديريات التعليمية، بالمحذوفات الخاصة بمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة، بالمدارس التي بها طلاب مدمجون للصف الثالث الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، الدروس المحذوفة من منهج علم الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس التي بها طلاب مدمجون، وحصلت «الوطن» على نسخة من الخطاب.

الدروس المحذوفة من الفلسفة للثانوية العامة

ونرصد في السطور التالية الدروس المحذوفة من الفلسفة للصف الثالث الثانوي بالمدارس التي بها طلاب مدمجون، وهي كالتالي:

- الموضوع الأول (الفلسفة وقضايا البيئة) تتضمن ص4 المعني اللغوي والمعني الاصطلاحي فقط، وص7 حذف بالكامل، ص13 المبادئ الثمانية للأيكولوجيا العميقة فقط، ص14، وص15 بالكامل.

- الموضوع الثاني:(رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية) ص22 الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي فقط، ص24، ص25، ص26 بالكامل، وص29، وص30، وص31 بالكامل.

- الموضوع الثالث: (الفلسفة وأخلاقيات المهنة) ص33 بداية من الفريق الأول حتي نهاية الصفحة الفريق الثاني، ص34، ص35 بالكامل، ص39 حذف سابعاً فقط الواجب المهني، وحص43 حذف آدم سميث فقط.

- الموضوع الرابع: (التفلسف وعلاقته بالقيم) ص48 بداية من ثالثا التفلسف علاقته بالقيم حتي نهاية الصفحة، وص52 بداية من أهم أقواللا الفلاسفة والمفكرين التي تجسد قيمة الحرية حتي المعني الاشتقاقي للحرية فقط.

المحذوفات من المنطق لطلاب الدمج للثانوية العامة

وبالنسبة الدروس المحذوفة من المنطق للصف الثالث الثانوي بالمدارس التي بها طلاب مدمجون وهي كالتالي:-

- الموضوع الأول (الاستدال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية) ص57 بالكامل، ص58 بداية من ثانياً الاستباط والاستقراء والتفكير التقليدي حتي نهاية الصفحة، ص59 بداية من ثالثاً الحجج الاستنباطية في التفسير التقليدي والمعاصر من ص60-66)حذف بالكل، ص74 و75 و76 تحذف الأمثلة فقط في طرق التحقق من صحة الفروض.

- الموضوع الثاني ( معني الاستنباط وتطبيقه في العلوم الصورية) ص81 بداية من ثانياً الحجج الاستنباطية.

- الموضوع الرابع ( المنطق وتكنولوجيا الاتصال) ص 98،99 رابعا الأساس المنطقي للحاسوب فقط، ص101 دور المنطق في تمثيل المعرفة فقط.