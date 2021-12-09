حظك اليوم برج السرطان الخميس 9-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان من الشخصيات العاطفية والرومانسية، ويحب الدفء الأسري والعائلي ومخلص لشركائه، لكن بسبب حالته المزاجية السيئة طوال الوقت يجعل الكثيرين يرفضون التعامل معه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على زيادة دخلك والتخطيط لمستقبلك، وقد يدفعك لوضع مبلغ من المال جانبا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. المريخ بمنزل العلاقات يمنحك سحرا وجاذبية ويقظة ذهنية، وتهتم بجوهر العلاقات التي تجمعك بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبد الرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.