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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان السبت 4-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | السبت 04 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بكونه يعشق الخروج والمرح، يحرص دائما على قضاء وقت فراغه وإجازاته مع الأشخاص المقربين منهن سواء كانوا أقاربه أو عائلته، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

كسوف الشمس الكلي في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بواجباتك، واليوم تبدو مرنا ونشيطا وتقوم بتنظيم أفكارك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

قد تبالغ في طلب الاهتمام بك، وقد يضع ذلك إجهادا على من تحب أو على شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو. 

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