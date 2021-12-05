حظك اليوم برج السرطان الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد الخجل والحساسية والإبداع، أبرز سمات وصفات مولود برج السرطان، كما أنه يعشق الخروج والمرح، ويحرص دائما على قضاء وقت فراغه وإجازاته مع الأشخاص المقربين منهن سواء كانوا أقاربه أو عائلته.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر بمواجهة برجك.. اصبر اليوم ولا تغامر وتأنّ في أقوالك وقراراتك إذا أردت أن تتغلب على المصاعب وأن تزيحها من طريقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

فينوس في مواجهة برجك، ومن المهم الانتباه وعدم الضغط على من تحب أو على شركاء الحياة بالمبالغة في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.