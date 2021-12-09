حظك اليوم برج الأسد الخميس 9-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد دائما يكون ملفتا للأنظار أينما كان، له جاذبية خاصّة به، ومن نقاط قوته أنّه مبدع، وعاطفي، كما يمتلك شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في مواجهة برجك يجعلك سريع الغضب، ويجب أن تتحمل الاختلافات بهدوء وصبر وسعة صدر ومع ذلك انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجنب العناد، وحاول تلبية ما ينتظره الطرف الآخر منك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.