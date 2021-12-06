تعاون بين أكاديمية مصر للطيران وخطوط العراق لتجديد اعتماد التدريب

استقبلت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وفداً عالي المستوى من سلطة الطيران المدني العراقية لتجديد اعتماد تدريب الطيارين، أطقم الضيافة الجوية، المهندسين والمرحلين الجويين العراقيين.

تدريب أطقم الضيافة الجوية والمهندسين والمرحلين الجويين العراقيين

صرح بذلك عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، موضحًا أنَّ هذا يأتي انطلاقا من ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب في مجال تدريب الطيران والثقة العالية التي تتمتع بها بين دول الجوار وسعيها المستمر نحو التوسع وزيادة الانتشار وتكثيف التعاون بينها وبين شركات الطيران في الوطن العربي.

الوفد العراقي يطلع على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة تدريب الطيارين

واطلع الوفد على أحدث البرامج التدريبية وأجهزة تدريب الطيارين التي تشمل طرازات الإيرباص-A320-A320 NEO- A220/300- A330/ A340- وبوينج B737/800-B777، وكذلك أجهزة الطيران التمثيلي لتدريب الضيافة الجوية على إجراءات الطوارئ CEET وتقديم الخدمة CST، حيث أبدى الوفد إعجابه بالإمكانات الحديثة والمتطورة التى استحدثتها الأكاديمية مؤخرا.

جدير بالذكر، أنَّه تمّ وصول أطقم من الضيافة الجوية العراقية للبدء فى عملية التدريب مما يرسخ من روابط التعاون ويزيد من كفاءة العنصر البشري، ويأتي التعاون مع الخطوط الجوية العراقية عقب تجديد التعاون الشهر الماضي ومع الخطوط الجوية الليبية في مجالات التدريب المختلفة.