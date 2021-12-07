«مصر للطيران» للمسافرين إلى أمريكا: تحليل كورونا بداية من سن عامين

أكدت شركة مصر للطيران، اليوم، على جميع المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن، الذين تتراوح أعمارهم من عامين فما فوق، ضرورة تقديم شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية أو Antigen Test قبل موعد الرحلة بيوم واحد فقط، أو تقديم وثائق معتمدة تفيد بالتعافي من فيروس كورونا في غضون 90 يوما من تاريخ السفر.

خدمة عملاء مصر للطيران

ووأشارت إلى أنه للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران على 1717 من أي موبايل داخل مصر، أو زيارة مكاتبها أو أقرب وكيل سياحي لها.