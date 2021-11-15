ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال «SK AUDACE» المتجهة إلى فرنسا

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 22 سفينة ،كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المسال «SK AUDACE»، التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 293 مترا و عرض 48 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل 60 ألف طن من الغاز المسال متجهة لفرنسا .

رئيس الهيئة يتابع دخول الناقلة وتراكيها على الرصيف

وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط عملية دخول وتراكي الناقلة على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه إلى رفع درجة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء 10014 طنا تشمل «664 طن نترات و9350 طن سوبر فوسفات».

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49898 طن تشمل:«14678 طن قمح و8867 طن أبلاكاش و9214 طن فول و8539 طن خرده و6000 طن ذرة و2500 طن زيت طعام و379 رأس ماشية بإجمالي وزن 100 طن».

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 445 حاوية مكافئة تشمل «خضراوات و حاصلات زراعية و فواكه»، يتم تصديرها إلى كل من «الإمارات و السعودية و قطر و الجزائر و انجلترا و أمريكا و الصين و ألمانيا وإسبانيا و سلوفينيا وأستراليا و سنغافورة».

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 123 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 352 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110489 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 83525 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2661 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4127 شاحنة .