حالة الطقس اليوم 9-12-2021.. رياح وأمطار وشبورة خفيفة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، اليوم الخميس، طقسا لطيفًا خلال ساعات النهار، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس باردًا ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة اليوم، أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20%» على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنّه تتكوّن الشبورة المائية مرة أخرى في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحرين المتوسط والأحمر حالتهما معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 21 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 08

سيوة 19 10

بورسعيد 22 12

دمياط 20 12

الزقازيق 20 12

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

نويبع 21 19

طابا 19 12

كاترين 18 08

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 20

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 23 11

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 24 12

الوادي الجديد 23 08

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15