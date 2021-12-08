رياح ترابية تضرب الغربية وتسقط أشجارا ولافتات وأعمدة إنارة (صور)

شهدت شوارع وميادين قرى ومراكز محافظة الغربية استمرار موجة الصقيع والطقس السيىء، حيث هبت الرياح والعواصف المحملة بالأتربة، وتسببت في إرباك حركة النقل والمواصلات وانتظام الحركة المرورية.

الرياح تسقط لافتات دعائية

ورصدت «الوطن» سقوط أشجار بساحة المدخل العمومي بمستشفى المحلة العام التابعة لمديرية الصحة بالغربية على سيارات ومارة بسبب سوء الأحوال الجوية، دون سقوط ضحايا أو مصابين.

كما سقطت لافته دعائية بمدخل قرية العلو بطريق «المحلة - طنطا»، ما تسبب في ارتباك حركة المواصلات والقطارات لسقوطه بشكل عرضي بخط السكك الحديدية، وتم الدفع بمعدات ولودرات بحي ثان المحلة ورفع اللافتة.

هبوب رياح وعواصف ترابية

من ناحية أخري تسببت موجة الرياح المحملة بالرمال التي هبت ونتج عنه في سقوط أعمدة الإنارة بطريق «بسيون - شبراطو»، وتدخلت العناية الإلهية لحماية المارة بالطريق والسيارات من كارثة.

والجدير بالذكر أن غرفة عمليات طوارئ مجلس مدينة بسيون رصدت واقعة سقوط كابلات أعمدة الإنارة بالطريق الأسفلتي بين مدينة بسيون وقرية شبراطو، ووجهت رئيسة المدينة رئيس الوحدة المحلية بقرية أبوحمر التابع لها القرية وفرق الإنارة والكهرباء بمجلس مدينة بسيون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

صيانه أعمدة الإنارة العمومية وتأمين أرواح المواطنين

كما تم فصل التيار الكهربائي عن الطريق والمناطق المجاورة له، وتبين سقوط 3 أعمدة كهربائية وأسلاكها على الطريق، ولم تسفر عن وقوع إصابات، وتم التعامل مع الأعمدة والعمل على رفعها عقب صيانتها للتأمين أرواح وحياة المواطنين.