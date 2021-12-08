عاصفة رملية شديدة في طريقها للفيوم.. ومطالب بإغلاق طريق القاهرة

عاصفة رملية شديدة ضربت طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وتسببت في انعدام الرؤية، ما اضطر السائقين للسير ببطء شديد، وتشغيل خاصية الانتظار لمنع وقوع الحوادث.

ووصلت العاصفة إلى منطقة كوم أوشيم بمدخل مدينة الفيوم، ومن المقرر أن تصل إلى داخل المدينة خلال وقت قليل، ما دفع أهالي المحافظة للمطالبة بإغلاق طريق «القاهرة – الفيوم»، حفاظاً على أرواح المواطنين، وذلك لحين انتهاء العاصفة، كما طالب أولياء الأمور بتعطيل الدراسة غداً الخميس لحماية الأطفال من موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة.

انعدام الرؤية بسبب العاصفة الرملية

وقال ربيع طلبة، أحد المسافرين على طريق القاهرة الفيوم، لـ«الوطن»، أنّه قادم من القاهرة، وطوال الطريق تزداد العاصفة الرملية، موضحاً أنّها وصلت حتى كمين كوم أوشيم بمدخل مدينة الفيوم، وفي طريقها لباقي أنحاء المحافظة، قائلاً إنّ الرؤية شبه منعدمة بسبب كثافة التراب، كما أنّ الركاب أصيبوا بكحة شديدة بسبب استنشاق الهواء المشبع بالأتربة والرمال.

تحذيرات من السفر خلال العاصفة

وحذر «ربيع»، من سفر أهالي الفيوم للقاهرة أو العكس، خلال العاصفة نظراً لأنّها تشتد الدقيقة تلو الأخرى، وربما تتسبب في وقوع حوادث طرق كثيرة، مُطالباً الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإغلاق طريق القاهرة – الفيوم، لحين انتهاء العاصفة حفاظاً على الأرواح.

مطالب بتعطيل الدراسة بسبب العاصفة

في سياق متصل، طالب أولياء الأمور، بإتخاذ قراراً بتعطيل الدراسة في مدارس محافظة الفيوم، غداً الخميس نظراً لسوء الأحوال الجوية في المحافظة، خوفاً على أبنائهم من الإصابة بالأمراض والأوبئة نتيجة العاصفة الرملية الشديدة التي ضربت المحافظة.

أولياء الأمور: سنغيب أبنائنا من المدرسة

وقالت دينا رمضان، ولي أمر ثلاثة تلاميذ بالمرحلة الابتدائية، أنّها لن تسمح لأبنائها بالذهاب للمدرسة غداً سواء صدر قرار بتعطيل الدراسة من عدمه، خوفاً على أبنائها من المرض بسبب سوء الطقس خصوصاً أنّهم مصابين بحساسية والأتربة ستتسبب في زيادتها.