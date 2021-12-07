محافظ الإسكندرية: نتوقع عاصفة غدا.. ونخشى سقوط بلكونات ومنازل قديمة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن سرعة الرياح اليوم، كانت حوالي 65 كيلومترًا في الساعة، ولكن الأمور مرت على خير، وغدًا ستكون الأمطار متوسطة، والأمواج سوف ترتفع من ثلاثة إلى خمسة أمتار، وسرعة الرياح ستكون من 60 إلى 70 كيلومترًا في الساعة، وهذا يمثل مشكلة في المحافظة، لأن اضطراب الأمواج يؤدي إلى تلاطمها مع الكورنيش، فتزيد المياه على الكورنيش، ومعها الكثير من الرمال.

الرمال تعيق الحركة المرورية في الشوارع

وأضاف «الشريف» في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، مساء الثلاثاء، أن تصريف المياه لا يوجد فيه أي مشكلة، ولكن المشكلة في كميات الرمل التي تعيق الحركة المرورية، وبالتالي يجهزون «لوادر» صغيرة لجمع هذه الرمال وتعيدها مرة أخرى للبحر، موضحًا أن الرياح أيضًا سوف تصل إلى حد العاصفة، وهذا مشكلة كبيرة، لأن هناك أسلاكا كهربائية لا تتحمل العواصف وتسقط على المواطنين، وبعض «البلكونات» القديمة تسقط واللوحات الإعلانية غير المثبتة بشكل جيد تسقط، وبعض المنازل المتهالكة بها خطورة كبيرة على من يعيشون فيها، ومن يسيرون أسفلها.

16 سيارة صرف صحي جاهزة للتعامل مع الأمطار

وتابع محافظ الإسكندرية: «لذلك إحنا بكرة عطلنا المدارس تمامًا، حرصًا على الطلاب في المدارس أو المعاهد الأزهرية، وسيارات الصرف الصحي منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، وهناك 16 سيارة جاهزة تمامًا في حالة سقوط أمطار»، موضحًا أن عبارة «أمطار متوسطة» صعبة وليست سهلة، والمشكلة عندما تهطل الأمطار بشكل مركز لأنها تسبب تعطيلا للحركة المرورية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت اليوم الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية سوف تتعرض لأمطار متوسطة غدًا، مع ارتفاع في أمواج البحر يصل إلى ارتفاع خمسة أمتار.