تعطيل الدراسة اليوم في 4 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

تشهد 4 محافظات في مصر، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي يضرب محافظات شمال مصر، وهي الإسكندرية ومطروح والبحيرة، وكفر الشيخ، حيث تباينت القرارات ما بين تعطيل المدارس والمرحلة الجامعية، وأخرى المدارس فقط.

تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بالإسكندرية مدارس وجامعات

البداية من الإسكندرية التي شهدت تعطيل الدراسة اليوم على كل المراحل الدراسية، حيث أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتبع ذلك القرار تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها اليوم الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الاثنين المقبل 13 ديسمبر 2021.

من جهته أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات غداً للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر.

تعطيل الدراسة في مدارس مرسى مطروح

وعلى ذات الجانب الساحلي، قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع مدارس المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، مع تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي إلى يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن ضربت العاصفة الترابية محافظة مرسى مطروح، حيث تزايد نشاط الرياح الترابية، على جميع أنحاء المحافظة.

تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء في البحيرة

وفي البحيرة تقرر تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية اليوم، بينما وجه دكتور عبدالحميد السيد، نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا، عمداء الكليات، بأن تكون الدراسة اليوم الاربعاء الموافق، «أون لاين»، بجميع كليات الجامعة، وذلك وفق الجداول الدراسية المعتمدة، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب.

تعطيل الدراسة في كفر الشيخ

وقررت محافظة كفر الشيخ تعطيل الدراسة اليوم، أيضا نظرا لتقلبات الطقس.