حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 7-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بالبرود الخارجي، فمهما كانت الضغوط فهو يبدو وكأنّه لا يبالي، رغم أنّه يتأذى داخليًا لكنه يرفض أن يعلم أحد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

اليوم تستطيع أن تظهر جيدا ما لديك من معرفة ويُستمع إليك بشغف.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر في منزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة، لإعادة الهدوء من حولك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.