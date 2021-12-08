توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. عودة الشبورة وأمطار ونشاط للرياح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الخميس 9 ديسمبر 2021، حتى السبت الموافق 11 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد يومي الخميس والجمعة طقسًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

فيما يكون الطقس يوم السبت معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

عودة تكوّن الشبورة المائية صباحًا

وقال خبراء الأرصاد إنّ هناك نشاطًا للرياح غدًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20%» على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

ويقول الخبراء إنّه يعود تكوّن الشبورة المائية مرة أخرى في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويكون هناك يوم السبت فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.