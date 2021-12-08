حالة الطقس غدا الخميس 9-12-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا قبل قليل، يتضمن حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد، إنّ هناك نشاطًا للرياح غدًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20%» على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

ويقول الخبراء إنّه يعود تكوّن الشبورة المائية مرة أخرى في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 21 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 08

سيوة 19 10

بورسعيد 22 12

دمياط 20 12

الزقازيق 20 12

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

نويبع 21 19

طابا 19 12

كاترين 18 08

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 20

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 23 11

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 24 12

الوادي الجديد 23 08

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15