أماكن سقوط الأمطار غدا.. يصاحبها نشاط للرياح وشبورة مائية

حالة من عدم الاستقرارا في الأحوال الجوية شهدتها كافة الأنحاء اليوم الأربعاء، بعد هبوب الرياح المحملة بالأتربة على القاهرة والجيزة، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن أماكن سقوط الأمطار غدا، وأعلنت هيئة الارصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 21 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 08

سيوة 19 10

بورسعيد 22 12

دمياط 20 12

الزقازيق 20 12

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

نويبع 21 19

طابا 19 12

كاترين 18 08

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 20

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 23 11

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 24 12

الوادي الجديد 23 08

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15