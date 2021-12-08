نشاط شديد للرياح والأتربة.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس بالمنوفية

تشهد محافظة المنوفية اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السيئ بجميع قرى ومدن المحافظة، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط مكثف للرياح والأتربة، وناشدت الوحدات المحلية المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظا على سلامتهم، كما رفعت مديرية الصحة بالمنوفية درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ.

المنوفية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، مشددا بتفعيل غرف العمليات الفرعية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أي أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

نشاط للرياح والأتربة وصعوبة الرؤية

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة، ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد، والتواجد الميداني على مدار اليوم بكل شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

الجدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار وانخفاض درجة الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية.