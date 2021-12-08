مجال البناء في روسيا يحطم الرقم القياسي في 2021 رغم جائحة كورونا

صمم باحثون من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية «NUST MISiS» الروسية، تقنية جديدة للحصول على المواد الخام الخاصة لإنتاج مواد البناء في موسكو، حيث إن الأزمة الاقتصادية العالمية، التي دمرت الاقتصاد العالمي في عام 2008، لا تزال تؤثر على بعض دول العالم حتى الآن، فتلقت الصناعات التي تتطلب معظم الأموال أقوى ضربة، ومن ضمنها مجال البناء، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

العاصمة الروسية تمكنت من التغلب على ماضيها السوفيتي

وخلال عام 2020 أضيفت جائحة كورونا إلى القائمة الطويلة من المشاكل القائمة، التي تعيث فسادا في الاقتصاد العالمي المتمثل في ركود الشبكة اللوجستية العالمية، والمشاكل المالية والاقتصادية من جميع الأحجام والأشكال، بينما تحاول بعض الدول وضع هذا العلاج بالصدمة وراء ظهورهم ، قررت روسيا الاستثمار في لمجال البناء مما يؤدي إلى نموها بما يتجاوز التوقعات الأكثر جموحا.

وفي عام 2021، أصدرت العديد من الوكالات الحكومية تقارير تثبت بشكل لا لبس فيه أن روسيا لم تتعامل فقط مع الاتجاهات العالمية القاتمة بمنتهى الدقة، لكن أيضا في نفس الوقت، تمكنت حتى من تحقيق نجاح باهر في هذه الصناعة.

وتمكنت العاصمة الروسية من التغلب على ماضيها السوفيتي وبدأت تتطور بسرعة لتصبح مدينة متقدمة تقنيا، وفي عام 2021، تتوقع روسيا رقما قياسيا في تشغيل المساكن، حوالي 86 مليون متر مربع.

وحصل الروس على ما توقعوه، الذي يتمثل في أكبر طلب إسكان في التاريخ منذ الاتحاد السوفيتي، في 11 شهرا فقط، كلفت موسكو ما يقرب من 6.5 مليون مربع من المساحات السكنية، محطمة بذلك رقما قياسيا عمره 50 عاما، وفقا لنائب عمدة موسكو أندريه بوشكاريف، فإن هذه النسبة تزيد بنسبة 30% عن عام 1965، عندما تم تكليف نحو 5 ملايين متر مربع من المساحات السكنية في موسكو.

برنامج إعادة التوطين من أكثر القضايا إلحاحا في روسيا

ويتحرك برنامج إعادة التوطين، وهو أحد أكثر القضايا إلحاحا في روسيا، قبل الموعد المحدد، وبحسب نائب رئيس الحكومة الروسية أعيد توطين 250.8 ألف شخص بنجاح، تجاوز المخطط الذي وضعته الجهات بنسبة 137%.

ويظهر بناء الطرق أيضًا نموا مطردا تم تحقيق الهدف السنوي تقريبا، و يتم بناء طريق موسكو- كازان السريع، باعتباره أولوية رئيسية، مع إيلاء اهتمام كبير بالتفاصيل، وفي وقت لاحق سيتم تمديدها إلى يكاترينبرج.

ويتفق العديد من الخبراء، على أن هذه النتائج العظيمة تحققت بشكل رئيسي بسبب العمل المنسق بشكل جيد للحكومة، فضلا عن دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجال البناء، كما لعبت العمليات واسعة النطاق في المناطق الريفية دورا كبيرا.

ويسلط ممثلو مجال البناء والتشييد الضوء على الجودة الاستثنائية للعمل الذي يقوم به قسم الموارد البشرية، على سبيل المثال ، تعيين مارات حسنولين ، من جمهورية تتارستان ، رئيسا لقطاع البناء، ويعتقد غالبية الخبراء أنه الخيار الأفضل ، لأن حسنولين هو أول متخصص في البناء ، وثق به في مثل هذا المنصب المهم في السنوات الأخيرة.

وتدعم سيرته الذاتية الرسمية أن عمل السيد حسنولين وزيرا للبناء في كازان لمدة 9 سنوات ، حيث ركز بشكل أساسي على بناء المجمعات السكنية والمدارس والمرافق الرياضية، بعد ذلك تم استدعاؤه إلى موسكو ، حيث تفوق أيضا على التوقعات، كانت خطوته التالية هي الانضمام إلى النخبة الحكومية.

وعمل الرئيس الجديد للحكومة فلاديمير ميشوستين سابقا في دائرة الضرائب، حيث قام بتحسين النظام بأكمله بشكل كبير عن طريق رقمنته، بعد تعيينه في المنصب الجديد، بدأ في تطبيق هذا النهج على الصناعات الأخرى، بما في ذلك البناء.

ويواصل الخبراء الروس، تنفيذ كل مهمة يكلف بها رئيس الدولة إلى درجة الكمال، إذا استمرت الحكومة الروسية في التركيز على هذه السياسات الاقتصادية، فإن روسيا، بلا شك، ستستمر في رؤية تحسن مطرد في العديد من المجالات.