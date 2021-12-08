محافظ الإسكندرية: رمال تراكمت بطول الكورنيش بعد ارتفاع الأمواج 5 أمتار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة شهدت اليوم رياح شديدة السرعة، ووصلت سرعتها من 60 لـ70 كيلو متر في الساعة، كما ارتفعت الأمواج إلى 5 أمتار اليوم، والأمطار من خفيفة لمتوسطة، موضحًا أن الأمواج عندما ترتفع تضرب أسوار الكورنيش، وتتساقط المياه على طريق الكورنيش بالكامل، ما يؤدي لتراكم كميات من الرمال، ما يدفع لوضع لوادر على جانبي الطريق لتنظيف الرمال لمنع حدوث مشكلات مرورية.

عربات الصرف الصحي مستعدة منذ 3 أيام للتعامل مع أي كميات مياه زائدة

وأضافت «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، الذي عُرضت على شاشة «DMC»، أن عربات الصرف الصحي مستعدة منذ 3 أيام للتعامل مع أي كميات مياه زائدة، وتم تعطيل الدراسة بالمدارس اليوم، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة مع هيئة الأرصاد، وحال وجود امطار متوسطة يتم تعطيل الدراسة، وحال كانت غزيرة يتم تعطيل الدراسة والمصالح الحكومية حرصًا على الأبناء ورغبة في ترك الشوارع فارغة.

سبب تأجيل الدراسة اليوم في محافظة الإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الرغبة في ترك الشوارع فارغة جاء من أجل تمكن سيارات الصرف الصحي من العمل لسحب المياه، مؤكدًا أن حالة الطقس سوف تبدأ من فجر الغد وسوف يتحسن الطقس حتى الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن المحافظة بها مباني عمرها اكثر من 130 عام ببعض المناطق التراثية يكون السير فيها في ظل الطقس السيء خطر، حيث تؤدي لسقوط شرفة المنزل أو لوحات إعلانية أو سقوط أعمدة إنارة تؤدي لحدوث صعق كهربائي وإصابات للمواطنين، وهذا يدفعنًا لإعطاء إجازات للمدارس والمصالح الحكومية حرصًا على حياتهم.