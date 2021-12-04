محافظ الإسكندرية: تجديد شبكة الصرف الصحي يحتاج إلى 15 مليار جنيه

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، إن مصر عاشت 40 عامًا في العشوائيات، التي تبعها كمية كبيرة من الأبراج التي أثرت على البنية التحتية، وكذلك أحدثت وصلات بشبكة صرف صحي إضافية، مؤكدًا أن تجديد شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية يحتاج 15 مليار جنيه، ويتطلب فتح بطن المحافظة بالكامل، ولهذا فإن تجديد الشبكة يتم على مراحل، ومن قبل المتخصصين لمنع تعطل الحركة.

استمرار نوة المكنسة 4 أيام

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يتم العمل على تسهيل الحركة أمام الجهات المعنية من أجل التعامل مع نوة قاسم وموجة الطقس السيئ، موضحًا أن نوة المكنسة التي تعرضت لها المحافظة استمرت لمدة 4 أيام، ومن المنتظر أن يأتي بعدها بـ 10 أيام نوة قاسم، كما أن ارتفاع الموج زاد للضعف بسبب نوة قاسم من 2.5 في المعدل الطبيعي إلى 5 أمتار.

تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية

وأعلن محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في المحافظة غدًا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة، على مختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا ارتفاع الأمواج لعدة أمتار مع استمرار نوة قاسم.

نوة قاسم تضرب المحافظة في الرابع من ديسمبر

وأوضح الشريف أن المحافظة تتعرض لنوة قاسم كل عام في الرابع من ديسمبر، ولكن التغيرات الجوية أحدثت تغييرا في حالة الطقس وموعد النوات، وكذلك زيادة كميات الأمطار، كما أن سرعة الرياح وصلت إلى 65 كيلومترا في الساعة، وهناك ضيوفا للمحافظة من القاهرة يزورون عروس البحر المتوسط للجلوس على الشاطئ وقت النوات للاستمتاع بها، كما أن المحافظة تتعرض خلال ساعة ونصف لأمطار تكون خفيفة، تصل باكر غدًا الأحد إلى متوسطة.