«التنمية المحلية»: غرفة عمليات لمتابعة تطورات الطقس السيئ بالمحافظات

وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمس، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة؛ لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية، لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، بوجود حالة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية اليوم.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات

وأشار «شعراوي» إلى أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، أكد على أن محافظات القاهرة الكبري، وعدد آخر من محافظات الجمهورية، تشهد حالة من الطقس غير المستقر، مع وجود رياح متوسطة وشديدة محملة بالأتربة، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيي، مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ؛ نظراً لحالة الطقس غير المستقرة، وتشهد محافظة مطروح أمطارا خفيفة ومتقطعة على مدينة براني مع تكاثر السحب والغيوم على معظم قرى ومدن المحافظة مصاحبة برياح شديدة باردة، مشيراً إلى سقوط عمود في قرية الجفيرة، وجار اتخاذ اللازم.

شفط مياه الأمطار برشيد

ولفت التقرير أيضاً إلى بداية سقوط الأمطار الخفيفة على مدينة رشيد بمحافظة البحيرة دون تجمعات للمياه، وقامت الأجهزة التنفيذية على وجه السرعة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، بنشر المعدات بالشوارع لمجابهة تجمعات مياة الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع.

وأشار التقرير إلى سقوط أمطار متوسطة على مدن مطوبس والرياض وبرج البرلس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وانقطاع أسلاك الكهرباء بقرية حصة الغنيمي، وجار الإصلاح، لافتاً إلى أنه تم نشر معدات شفط المياه بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً لخطة الانتشار المعدة لمواجهة موجة الطقس المتوقعة.

كما تعرضت محافظة الغربية لسقوط عدة أعمدة إنارة وأشجار في عدد من القرى، وجار التعامل مع الموقف، وشهدت محافظات دمياط والبحيرة والشرقية، رياحا شديدة ومحملة بالأتربة والأمطار الخفيفة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على كافة المحافظات، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها بعض المحافظات، طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما طالب بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور، وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.