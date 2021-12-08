ثاني ضحايا الطقس بالدقهلية.. برميل خرساني يسقط على رأس بائع متجول

أصيب بائع خضراوات متجول في محافظة الدقهلية، اليوم، بإصابات خطيرة إثر سقوط برميل به خرسانة من سطح أحد المنازل، أثناء تواجده ببندر منية النصر، نتيجة لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج، إذ إنه كان في حالة حرجة، ووقع الحادث بعد ساعات من مصرع عجوز سقطت من أعلى سطح منزلها في مدينة دكرنس نتيجة الطقس السيئ.

وصول بائع متجول لمستشفى منية النصر في حالة حرجة

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة مستشفى منية النصر المركزي، بوصول «حمودة يوسف السيد حسن»، 57 سنة، بائع خضروات متجول، ومقيم ميت محمود مركز المنصورة، مصابًا بكسر في الجمجمة وجرح متهتك وفقدان بعظام الجمجمة تم تحويله مستشفى المنصورة الدولي ‏لاستكمال العلاج هناك لخطورة حالته.

سقوط برميل خرساني على رأس شخص

انتقلت مباحث منية النصر إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة المدعو ‏«حمودة يوسف السيد حسن»، 57 سنة، بائع خضراوات متجول ومقيم ميت محمود مركز ‏المنصورة، ‏بإصابات خطيرة نتيجة سقوط برميل به خرسانة من سطح أحد المنازل أثناء تواجده ببندر منية النصر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفاة عجوز سقطت من أعلى سطح بسبب الطقس السيئ

يذكر أن سيدة عجوز تدعى ‏«مديحة عبدالكريم عبداللطيف»، 60 سنة، مقيمة بمدينة دكرنس،‏ محافظة الدقهلية لقيت مصرعها، اليوم، بعدما سقطت من أعلى سطح منزلها في ‏مدينة دكرنس بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.