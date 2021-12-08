مصرع عجوز سقطت من أعلى سطح منزلها في الدقهلية

لقيت سيدة عجوز مصرعها، اليوم، بمحافظة الدقهلية، بعدما سقطت من أعلى سطح منزلها في مدينة دكرنس، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وتم نقلها على الفور لمستشفى دكرنس العلاج، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها، وتم وضعها في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وصول عجوز إلى استقبال مستشفى دكرنس جثة هامدة

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من إدارة مستشفى دكرنس العام، بوصول «مديحة عبدالكريم عبداللطيف»، 60 سنة، مقيمة بمدينة دكرنس، إلى استقبال المستشفى جثة هامدة، وجرى وضعها في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

سقطت من أعلى سطح المنزل بسبب الرياح الشديدة

على الفور انتقلت مباحث مركز دكرنس إلى مكان الواقعة، وبسؤال أهلية المتوفاة، في محضر الشرطة، أكدوا أنها سقطت من أعلى سطح منزلها نتيجة شدة الرياح وحالة الطقس السيئ، وحاولوا إنقاذها ونقلها إلى المستشفى، إلا أن أطباء الاستقبال أكدوا وفاتها.

بينما قال شهود عيان على الواقعة، إنه في ظل حالة الجو وسرعة الرياح فوجئوا بسقوط المتوفاة على الأرض من أعلى سطح منزلها في مدينة دكرنس، وحاولوا الاطمئنان عليها، إلا أنها كانت غير قادرة على الحركة، وبنقلها إلى المستشفى أكد الأطباء وفاتها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الدقهلية تشهد حالة من الطقس السيئ

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم، حالة من الطقس السيئ، وزيادة في سرعة الرياح المحملة بالأتربة، ما تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق العامة.

واستعدت الأجهزة المعنية بمحافظة الدقهلية لموجة الطقس التي كان من المتوقع أن تسود البلاد، فتم تشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى أو طوارئ تحدث في الوحدات المحلية التابعة لها.