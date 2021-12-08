«المؤبد» لسيدة قتلت طفلة زوجها في الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد حسين وعضوية المستشارين ولاء مجدي وياسر حسني، وأحمد سرى الجمل بأمانة سر هيثم عمران، اليوم، بالمؤبد، لسيدة في الثلاثينيات من العمر، لقتلها طفلة في عمر عامين.

قتلت الطفلة ودفنتها

وكشفت تحقيقات النيابة في الإسماعيلية، عن أن المتهمة خلال الفترة الماضية، ضربت الطفلة وخنقتها، ما تسبب في وفاتها علي الفور، ثم القيام بدفنها في حفرة جهزتها لها.

وبحسب المصادر النيابية حينها، فإن المتهمة «شيماء. م»، اعتدت على الطفلة البالغة من العمر عامين، حتى توفيت ثم أخفت الجثمان داخل حفرة أعدتها في غرفة مجاورة للمنزل، ثم قامت باستخراجها، ووضعها داخل غرفة الضيوف خشية افتضاح أمرها.

قتلت الطفلة وكانت تبحث مع أهلها

وكشفت تحريات البحث الجنائى في الواقعة أن المتهمة كانت تبحث عن الطفلة مع أسرتها لمحاولة إبعاد التهمة عنه.

ونجح فريق البحث الجنائى من كشف لغز القضية ومواجهة المتهمة بما ارتكبته بعد العثور علي «ايشارب» خاص بها وعليه بعض الأتربة من آثار دفن الطفلة.

واعترفت المتهمة خلال تحقيقات النيابة العامة معها، بتفاصيل الواقعة، وقامت بتمثيل الجريمة فيما أمرت النيابة العامة حينها بدفن الجثمان بعد معاينة الطبيب الشرعي له.

بلاغ بالواقعة

وكان قد تلقي مدير أمن الإسماعيلية اخطارا يفيد إبلاغ «فايز. د. ح» 20 عاما، مزارع باختفاء نجلته براءة من أمام المنزل وعدم العثور عليها رغم البحث عنها.

وعقب ساعات عثر الأهالي على جثمان الطفلة «براءة» عامان وأربعة أشهر، بغرفة الضيوف الملحقة بالمنزل بكل ملابسها، وملفوفة في بطانية، فيما يظهر علي وجهها أثار واضحة لحبس الدماء.