السيسي لوزير التعليم العالي: وفر 100 فرصة مجانية في جامعاتنا للموهبين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المواهب متساوية في العالم كله، «ربنا سبحانة وتعالى لما خلق الناس خلى العقول متساوية في العالم، مخلاش أمة تأخد عقول أفضل من أمة تانية، فالمواهب والعقول متساوية لكن الموارد مختلفة».

وأضاف «السيسي»، خلال حديثه بالمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة: «بقول للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمين نحط 100 فرصة تعليمية مجانية للمواهب من العالم في الجامعات بتاعتنا اللي إحنا بنحرص أنها تبقى جامعات عالمية كمساهمة متواضعة من مصر».

الرئيس يؤكد الحاجة لصندوق يضم مليارات الدولارات لتعليم الموهبين

وتابع الرئيس: «ممكن نعمل أكتر من كده لو إحنا جهودنا تضافرت في صندوق فيه مليارات الدولارات يعلم الموهبين لأنهم هيبقوا قاطرات لشعوبنا وبلادنا، عاوزين كمان نبقى معاكم فساعدونا، وشكرا جزيلا».