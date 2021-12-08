حريق بمنزل دون إصابات في الإسماعيلية

شب حريق منذ قليل، في أحد المنازل بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

انتقال الحماية المدنية

ودفع اللواء خالد كامل مدير إدارة الحماية المدينة في الإسماعيلية، بسيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق.

كما دفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحريق لتأمينه حال وجود أي مصابين.

وأكدت المصادر الطبية والأمنية، عدم وجود أي مصابين في في الحريق، ونجاح الحماية المدنية في السيطرة عليه، ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

إصابة شخص في تصادم سيارة بشجرة في الإسماعيلية

وكان أصيب سائق سيارة بإصابات بالغة، مساء اليوم الأربعاء، جراء تصادم سيارة ملاكي مع شجرة على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، بالتزامن مع سوء حالة الطقس التي تشهدها المحافظة فيما شهدت المحافظة زيادة سرعة الرياح مع عاصفة ترابية قوية، أثرت على حركة سير السيارات خاصة بالطرق السريعة والصحراوية.

وقال محمد إسماعيل أحد شهود العيان إن الأشجار الموجودة على جانب ترعة الإسماعيلية معظمها مر عليه سنوات طويلة وتتسبب الرياح في كسر عدد من الأغصان.

مصرع سيدة سقطت عليها شجرة في الإسماعيلية

ولقيت سيدة في الستينيلت من العمر مصرعها اليوم الأربعاء اثر د سقوط شجرة في محافظة الإسماعيلية عليها بمنطقة قرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية أن سقوط شجرة علي شخصين بالكيلو 17 مدخل عزبة السمان بطريق الإسماعيلية بورسعيد تسبب في وفاة سيدة تدعي سالمة إبراهيم سليمان 62 سنة مقيمة بمنطقة الكيلو 17 ورفض أهلها النقل والخدمة الإسعافية وإصابة شخص آخر.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أن المحافظة حددت ارقام الطوارئ لاستقبال اي شكاوي للتعامل السريع معها بالتزامن مع حالة الطقس السيء.

وتابع الارقام هي (0643380241 ورقم 0643380240 وعلي الخط الساخن 114) مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في إنعقادها بشكل دائم ومستمر.