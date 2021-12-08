ضبط عاطل بحوزته 58 طربة حشيش بكمين سفاجا

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط عاطل بحوزته كمية 58 طربة حشيش، وذلك بكمين الكيلو 5 بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، أثناء استقلال سيارة أجرة قادمة من محافظة قنا، تم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط عاطل بحوزته 58 طربة حشيش في كمين أمني

تلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث البحر الأحمر يفيد بتمكن المقدم مصطفي عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، والنقيب أحمد الزوان، معاون مباحث القسم من ضبط 58 طربة حشيش بحوزة عاطل اثناء استقلاله سيارة اجرة ومروره علي كمين الكيلو 5.

ضبط المتهم قبل ترويج المخدرات

وتبين أن الكمية المضبوطة تزن 5 كيلو و800 جرام من الحشيش المخدر، وتم ضبط المتهم أثناء المرور بها من الكمين واعترف المتهم أمام العميد احمد رفعت رئيس مباحث البحر الأحمر بحيازته المضبوطات لتوزيعها علي عملائه بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي امرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

تداول 905 أطنان بضائع عامة بالبحر الأحمر

وفي سياق آخر، تداولت مواني البحر الأحمر 905 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و440 شاحنة و66 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 223 طن بضائع عامة، و181 شاحنة و14 ملاكي وتصدير و34600 طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا.