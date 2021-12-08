وزير الأشواق

تقسمُ بالروحِ وما تحملْ

لا يأتى الحزنُ لنا يوما

لن يعرفَ ضنكٌ موعدنا

وستعلو شواطئنا القمما

لؤلؤنا المتقاطرُ يبقى

أحداقكَ تُسكنهُ الهرما

وستبقى تحسبُ أنفاسى

مسكاً فواحاً منسجما

حباتُ رمالى تنظرها

سحراً أو همساً ملتحما

ولروحكَ ستغنى شفاهى

كلماتكَ أنسجها نغما

يا حبى الأولَ يا عمرى

همساتكَ تُسكننى النجما

وجدانكَ فجرُ أشواقى

رقصتْ من عطركَ أوراقى

يا هبةَ اللهِ إلى الدنيا

يا عمرى الماضى والباقى

يا ثروةَ حب أملكها

إبراهيم خليل إبراهيم

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