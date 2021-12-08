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محمود مسلم

وزير الأشواق

كتب:

بريد الوطن
08:36 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
بريد الوطن

بريد الوطن

تقسمُ بالروحِ وما تحملْ

لا يأتى الحزنُ لنا يوما

لن يعرفَ ضنكٌ موعدنا

وستعلو شواطئنا القمما

لؤلؤنا المتقاطرُ يبقى

أحداقكَ تُسكنهُ الهرما

وستبقى تحسبُ أنفاسى

مسكاً فواحاً منسجما

حباتُ رمالى تنظرها

سحراً أو همساً ملتحما

ولروحكَ ستغنى شفاهى

كلماتكَ أنسجها نغما

يا حبى الأولَ يا عمرى

همساتكَ تُسكننى النجما

وجدانكَ فجرُ أشواقى

رقصتْ من عطركَ أوراقى

يا هبةَ اللهِ إلى الدنيا

يا عمرى الماضى والباقى

يا ثروةَ حب أملكها

 

إبراهيم خليل إبراهيم

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