وزير الأشواق
كتب:
بريد الوطن
08:36 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
بريد الوطن
تقسمُ بالروحِ وما تحملْ
لا يأتى الحزنُ لنا يوما
لن يعرفَ ضنكٌ موعدنا
وستعلو شواطئنا القمما
لؤلؤنا المتقاطرُ يبقى
أحداقكَ تُسكنهُ الهرما
وستبقى تحسبُ أنفاسى
مسكاً فواحاً منسجما
حباتُ رمالى تنظرها
سحراً أو همساً ملتحما
ولروحكَ ستغنى شفاهى
كلماتكَ أنسجها نغما
يا حبى الأولَ يا عمرى
همساتكَ تُسكننى النجما
وجدانكَ فجرُ أشواقى
رقصتْ من عطركَ أوراقى
يا هبةَ اللهِ إلى الدنيا
يا عمرى الماضى والباقى
يا ثروةَ حب أملكها
إبراهيم خليل إبراهيم
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