بريد الوطن.. «الداخلية» ترد على طلب سيدة الإفراج عن زوجها المسجون

بالإشارة لما سبق أن نشرته صحيفتكم بعددها الصادر بتاريخ 16 نوفمبر الماضى، متضمناً رسالة لإحدى السيدات موقَّعة بالأحرف الأولى تحت عنوان «أفرج عن زوجى الذى أمضى نصف العقوبة يا رئيس الوزراء»، التمست خلالها الموافقة على الإفراج عن زوجها النزيل محمد علاء الدين فتحى، والمحبوس فى القضية رقم 7795 لسنة 2014، لقضائه أكثر من نصف مدة العقوبة، ونظراً لأنه العائل الوحيد للأسرة، نود الإحاطة بأن المذكور قد تم عرضه على اللجنة المختصة بتاريخ 29 يونيو الماضى للنظر فى الإفراج عنه، والذى انتهى بأن النزيل لا تسرى عليه شروط الإفراج بالعفو، ونظراً لكونه أوفى نصف مدة العقوبة، جارٍ العرض مرة أخرى على اللجان المختصة للنظر فى أمر الإفراج عنه.

اللواء ناصر محيى الدين - مساعد الوزير لقطاع الإعلام

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