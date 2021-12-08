ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب أثناء ذهابه إلى عمله بالشرقية

لقى شاب مصرعه، إثر اعتداء 6 شباب عليه بالضرب، وإصابته بنزيف في المخ، انتقاما من آخرين في كفر أبو دقن، التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل شاب أثناء ذهابه لعمله

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد تلقي المركز بلاغا من مستشفى السعديين باستقبال «عبدالشافي محمد محمد علي» 28 عاما عامل بأحد المصانع في مدينة العبور مصابا، بإصابات خطرة في المخ إثر تعدي آخرين عليه بالضرب بأداة حادة.

وفي وقت لاحق، جرى تحويل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وتبين من الفحوصات الطبية، ضرورة نقل المريض إلى عناية مركزة، ومن ثم جرى تحويله إلى مستشفى مشتول السوق المركزي، وظل محتجزا لمدة 48 ساعة، فيما لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل المستشفى متأثرا بإصابته.

الاعتداء على المجني عليه بالضرب بأداة حادة

انتقلت قوة من ضباط المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المتوفى كان يقف أمام كوبري بمدخل كفر أبو دقن، منتظرا أتوبيس المصنع، ليتوجه إلى مكان عمله، وكانت الساعة نحو الواحدة والنصف ظهرا، وتصادف قدوم 6 شباب يستقلون 2 موتسكيل وقاموا بسؤاله عن عنوان عدد من الشباب في الكفر على خلافات معهم وأثناء سؤالهم عن الأسماء أخبرهم أنه تربطه صلة قرابه بأحدهم وطلب منهم معرفة سبب السؤال عنه فسارعوا بالاعتداء عليه بالضرب انتقاما من الشاب الذي سألوا عنه وقاموا بالتعدي عليه بالضرب بأداة حادة على رأسه ما أدى لإصابته بنزيف في المخ.

ضبط عدد من المتهمين

وتبين أن وراء الواقعة، كل من «محمد. م. م. م» و«أحمد. م. ح. ع» و«السيد. ن. و. ا» و«إبراهيم. ج. إ» و«يوسف.ا» و«محمد. أ»، وتم ضبط عدد من المتهمين، وجار تكثيف الجهود لضبط الآخرين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

أهالي بطالبون بالقصاص العادل

يذكر أن المجني عليه لديه طفلة عمرها 6 سنوات وطفل 4 سنوات ويعول والدته إلى جانب زوجته وطفليه وأثار خبر مقتله حالة من الغضب بين الأهالي وشاركت جموع غفيرة في تشيع الجثمان مطالبين بالقصاص العادل.