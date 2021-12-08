«صحة الشرقية» تكرم إدارة خدمة المواطنين بالمديرية لتميزها في العمل

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، جميع العاملين بإدارة خدمة المواطنين بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، وذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب، واستكمالا لخطة تكريم وتحفيز المجتهدين والمتميزين في أداء العمل.

تغطية شكاوى المواطنين بنسبة 100%

جاء ذلك في حضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، ومدير إدارة الدعم الفني واتخاذ القرار، وذلك لمجوداتهم المبذولة في إنجاز وحل شكاوى المواطنين، من خلال بوابة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والخاصة بوزارة الصحة بنسبة تغطية بلغت 100%، وبوابة الشكاوى الحكومية لمحافظة الشرقية بنسبة تغطية 99%، والشكاوى الورقية لوزارة الصحة والمحافظة بنسبة 99%، بجانب الرد علي استفسارات وتساؤلات المواطنين، ونظراً لتميزهم في أداء عملهم خلال الفترة السابقة.

وقام وكيل الوزارة بإعطاء المكرمين شهادة التقدير تكريما لهم، وأيضاً إعطاء عامر عبدالعزيز مدير الإدارة شهادة تقدير تكريماً لجهوده المبذولة بالإدارة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والتقدم والتفاني في العمل.

التكريم الثالث في المديرية

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذا التكريم يعد الثالث للإدارات الفنية بديوان المديرية، بعد تكليف إدارة الدعم الفني واتخاذ القرار، بعرض المتميزين من الإدارات الفنية والإدارية، وفقاً لعمل كل إدارة، ولمؤشرات الأداء، ويتم اختيار الأكثر تميزاً من بين تلك الإدارات المعروضة، مشيراً بأنه سيتم تقييم وفحص أعمال جميع الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وتكريم المجتهدين والمتميزين منهم شهرياً.