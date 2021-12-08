غلق لينك «دراجتك - دخلك» الجمعة.. آخر فرصة للحجز بشكل مجاني

قررت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة كوكا كولا ومصر الخير، إنهاء مهلة حجز الدراجات المدعمة «بعد غد»، ضمن مبادرة «دراجتك دخلك » برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنت عنها الوزارة في مؤتمر صحفي منذ أسبوعين، لتوفير 30 ألف فرصة عمل للشباب والخريجين الراغبين في عمل مشروعات صغيرة، وتشرف عليها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول الوزارة.

الإغلاق بعد غد عقب إتاحة التسجيل لمدة 15 يوما

وتعلن الوزارة عن غلق لينك التسجيل بمبادرة «دراجتك دخلك» بعد غد الجمعة 10 ديسمبر 2021 .

وقال اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وكيل أول الوزارة إن المبادرة تهدف إلى توفير (الدراجة للشباب بشكل مجاني) من أجل توفير فرص عمل لنقل البضائع البسيطة من خلالها.

1307 دراجات في المرحلة الأولى

وأضاف الفار في تصريحات صحفية، أن المبادرة تأتي بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإنتاج الحربي وشركة كوكاكولا العالمية، والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي ومؤسسة مصر الخير، حيث سيتم طرح 30 ألف دراجة مجانية على مراحل متعددة، منها 1307 دراجات في المرحلة الأولى، والتي يمكن الحصول عليها من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 - سجل بياناتك كاملة على لينك https://www.emys.app/sport/bike-salary/

2- سيتم فرز المتقدمين بعد الموعد المحدد وهو يوم الجمعة الموافق 10/12/2021 ويتم تجهيزهم للمقابلات الشخصية.

3- اجتياز المقابلات الشخصية والتي تتم داخل كل محافظة من محافظات القاهرة الكبرى.

4- الالتزام بحضور البرنامج التدريبي من أجل التعلم ومعرفة طرق وكيفية التسويق والترويج للمنتجات باستخدام الدراجة.

5- تحديد أماكن لاستلام الدراجة بكل محافظة ويتم تسليم الفائز بالدراجة منتجات بقيمة 600 جنيه مقدمة من شركة كوكاكولا (مجاني تماما).

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أطلق مبادرة «دراجتك دخلك» في 25 نوفمبر الماضي، ولمدة 15 يوما لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب للتسجيل في المبادرة على الموقع الإلكتروني المخصص من خلال اللينك الذي تم عرضه في أولى خطوات التسجيل والحجز.