والدة «قتيل المرج»: ابني كان بيدافع عن «ست مسحولة» (فيديو)

«ابني اتقتل عشان دافع عن واحدة ست كانت بتتخانق مع المتهمين وسحلوها من ملابسها عارية وابني لما شاف المشهد ماقدرش يستحمل وتدخل للدفاع عنها بيتوا النية لقتله بـ7 طعنات في جسده».. بهذه الكلمات عبرت والدة «حسن عارف»، ضحية مشاجرة السيدات بمنطقة المرج بمديرية أمن القاهرة، لدفاعه عن ربة منزل في مشاجرة مع صاحبة محل، عن حزنها على فراق نجلها.

ترك أولاده الثلاثة وشقيقه يصارع الموت

وأضافت والدة المجني عليها خلال بث مباشر لـ«الوطن»: «اللي حصل يوم الخميس كان بيدفع لمحصل الكهرباء ثمن الفاتورة، فوجد أحد السيدات وصاحبة محل بقالة بيتخانقوا مع بعض والسيدات لقنوها علقة موت وجردوها من ملابسها، بسبب حرق القمامة أمام منازلهم، ابني ماقدرش يشوف المشهد فتدخل لفض المشاجرة والدفاع عن هذه السيدة، فوجد أزواج السيدات اللي كانوا بيتخانقوا بيعترضوا علي تدخل ابني حسن في فض النزاع، واستحلفوله بقتله».

المتهم تخفي بنقاب سيدة للهرب

وتابعت: «تاني يوم الجمعة كانت حوالي الساعة 11 الصبح وجد المتهمين ينادوا عليه من الشارع أنزل يا حسن، فنزلهم ماكنش متوقع أنهم هيموتوه، وطعنوه 7 طعنات في جسده، وقتها أسرع ابني الصغير أحمد علي أخوه وهو غرقان في دمه، قاموا ضربينه على رأسه ما تسبب له في ارتجاج بالمخ وفروا هاربين، والمتهم قبل القبض عليه تمكن من الهرب من المنزل متخفي بنقاب سيدة، إلا أن رجال المباحث نجحوا في القبض عليه ليلة الجريمة».

حرموني من ابني

وأوضحت والدة المجني عليه: «نجلي متزوج ولديه 3 أولاد، المتهمين يتموهم بدري من أبوهم.. ابني قام بموقف شهم ورجولي، زي أي حد من المتوقع إنه يقوم بدوره ومكنش فيه خلافات بينا وبين المتهمين، ابني كان العكاز بتاعي في وقت مرضي كان عمود البيت اللي بنعتمد عليه حرموني منه خسر شغله، أولاده كل يوم ينادوا علي أبوه في الشارع لأنهم مش مصدقين إنه مات مقتول»، مطالبة بالقصاص العادل من المتهمين وإعدامهم.

خناقة ستات انتهت بقتيل

وترجع أحداث الواقعة، لتلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع قتيل يُدعى «حسن عارف »، 49 عامًا، ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد المتهمين، وهما طرف أول ربة منزل - وزوج شقيقتها توفي على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم، وشقيق الثاني مصاب بجروح بالجسم، وجميعهم مقيمين بمحل البلاغ، وطرف ثان صاحبة محل بقالة – شقيقها - زوج شقيقتها – نجل خالها مصاب بجرح قطعى بالجسم سائق.

وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.