ياسمين عبدالعزيز: قولت لأخويا قبل العملية «خلي بالك من ولادي.. أنا داخلة ومش خارجة»

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في نوبة من البكاء على الهواء، خلال سردها تفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة، موضحة: «وأنا داخلة قولت لأخويا الكبير خلي بالك من ياسمين وسيف، لأني داخلة ومش طالعة، أنا كنت حاسة بكده فعلا، وطبعا لما دخلت كانت حالتي رايحة خالص، طلعوني من العملية على العناية المركزة».

ياسمين عبد العزيز: ركبولي خراطيم بأدوية أنتي بيوتك

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة « سي بي سي»: «في العناية المركزة بقى، كان فيه خراطيم في مناخيري، وفي فمي، وأربعة من جنابي، من كتر ما إيدي اتكشكت ركبولي خراطيم بأدوية أنتي بيوتك، 7 أو 8 خراطيم، وأنا كنت في العناية بحس إني بروح، الأطباء بيقولوا ادعولها، هنعيش اليوم بيومه، والجهاز اللي اتحطيت عليه في العناية المركزة، لو 100 واحد بيدخلوه مش بيخرج غير 10، ولو 10 دخلوه مش بيخرج غير 2 أو 3 فقط».

ياسمين عبد العزيز: قالوا لأخويا مش هتطلع

وتابعت: «حد قال لأخويا في المستشفى، هي دخلت على الجهاز ده، اللي بيدخل عليه مش بيطلع، وكان قلبي ونبضات قلبي، والتلوث لسه في الدم عالي».