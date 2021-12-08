ياسمين عبد العزيز: أصبت بـ«خرم بالقولون» سبب لي تسمم في الدم

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنها كانت تتأقلم على الآلام الذي كانت تُسببها الأكياس، وكانت قد أجرت 5 عمليات جراحية عند طبيب النساء، «الأكياس دي بتاعة ربنا، بتطلع، أنا سألت وروحت عملت عمليات بره مصر وهنا، بس دي حاجة بتاعة ربنا، وتأقلمت عليها، والآلام بتاعتها بقت صاحبتي، الدكتور نفسه كان يقولي انتي ازاي مستحملة الوجع ده، انتي بطلة، أقوله خلاص الألم ده عايش معايا، وأنا مش شكاية، مش بشتكي إلا لما أكون تعبانة أوي».

العملية الجراحية كانت تستغرق 3 ساعات

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على «سي بي سي»: «روحت أعمل العملية دي، قولت للدكتور، هتاخد وقت قد إيه قالي ساعتين ونصف، أو 3 ساعات بالكتير أوي، سألته هحتاج راحة قد إيه، قالي أقصى حاجة 3 أيام، فدخلت عملت العملية، وكان معايا زوجي أحمد العوضي»، موضحة أنها لا تتذكر ما حدث لها، «كنت فترة كبيرة من تعبي في غيبوبة، وفاقدة الوعي، كل ما يسألوني فاكرة لما حصل كذا أقول لا».

شعرت بألم رهيب جدا.. حسيت إني بموت

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز: «المهم دخلت عملت عملية الأكياس دي، وكان فيه عملية كمان في نفس الوقت، وهي تجميل، عشان يبقى تقفيل بطني بشكل كويس، في شهرين فقط، كنت عاملة 4 عمليات، خرجت لاقيت نفسي عندي آلام رهيبة، رهيبة جدا، عمالة بصوّت، وجع رهيب قولتلهم أنا بموت، وفي الآخر طلع عندي خرم في القولون، وتسبب لي في تسمم الدم».