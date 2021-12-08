ياسمين عبد العزيز عن وعكتها الصحية: «عملت نفس العملية 5 مرات قبل كده»

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم، تفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها تعاني منذ السادسة عشر من عمرها من «أكياس» تتطلب إجراء عمليات جراحية لإزالتها عند طيبب النساء، متابعة: «أنا بكلمك عن حاجة عمري ما توقعت أني في يوم من الأيام في برنامج أتكلم عنها»، موضحة أن الطبيب الذي أجرى لها العملية هو طبيها منذ زمن طويل: «ده دكتوري من زمان وهو اللي ولدني في بنتي».

ياسمين عبد العزيز تعاني من الأكياس الدهنية منذ 16 عاما

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»: «الأكياس دي عندي من وأنا ببلغ 16 سنة، دي أكياس بتطلع لي، ودي مش أول مرة أعمل العملية دي، أجريت نفس العملية 5 مرات من قبل، كانت أول مرة وأنا عندي 16 سنة»، موضحة أنها لم تذكر هذا الكلام قبل ذلك، مستطردة: «أنا بحب أخذ وقتي في العلاج، وبرجع أظهر قدام الناس عادي جدا».

إصابة ياسمين عبد العزيز بكورونا

وأشارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى أنها لا تحب إخبار أحد بمرضها أو معناتها من أي مشاكل صحية، متابعة: «بعمل العملية على طول وبمشي، بس روحت للطبيب قولتله يلا إعمل العملية، كنت لسة مخلصة مسلسل اللي ملهوش كبير، وبالمناسبة من ساعة المسلسل ده مشوفتش يوم انبساط، أصيبت بفيروس كورونا المستجد مرتين، وبعدها على طول دخلت في الأزمات الصحية اللي مرت بها».