ياسمين عبد العزيز: «وأنا داخلة العملية كنت عارفة إني مش هطلع»

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنها شعرت بألم كبير للغاية بعد إجرائها عملية «الأكياس» بواسطة طبيب النساء، متابعة: «قولتلهم يا جماعة أنا بموت، الدنيا كلها كانت صعبة، والناس كلها متنشنة، فيه تفاصيل في النصف مش فكراها، أنا مكنتش فاكرة حاجة خالص، من كتر ما كانوا بيدوني مسكنات ومخدرات من كتر الوجع، ومكنش فيه حاجة مأثرة فيا، عمالة أقولهم أنا بموت بس، وعندي آلام رهيبة، افتكروني بدلع».

ياسمين عبد العزيز: الطبيب أنقذ حياتي

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج « معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة « سي بي سي»، أنها تعرف نفسها جيدًا، «أنا مش ست بدلع، أنا ست عندي قوة تحمل عالية جدا، بعدها بـ 3 أيام، لاقيت الدكتور بيقولي، لو مدخلتيش تعملي عملية دلوقتي حالا خلال ساعة هتموتي، القولون اتخرم وجالي تسمم في الدم، لو مكنتش عملت العمية كنت هموت، جريوا بيا، والحمد لله فيه طبيب أنقذ حياتي وعملي العملية».

ياسمين عبد العزيز: كنت حاسة أني مش هطلع من العملية

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز: «قابلت الطبيب ده لما رجعت من السفر، قالي أنتي مش متخيلة الدنيا كانت عاملة ازاي قبل ما تدخلي العملية، الدكتور ده بصراحة أنقذ حياتي ولازم نقول كده عشان فيه نماذج سيئة وفيه نماذج إيجابية لازم نسلط عليها الضوء، الدكتور قالي أنا دخلت والدنيا كانت بايظة خالص، وكنت عارف أنك هتموتي، وأنا كمان كنت حاسة بكده، وأنا داخلة العملية كنت عارفة أني مش هطلع».