ياسمين عبدالعزيز: «التربي قالي جهزتلك التربة وحطيتلك فيها كشاف»

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنه قبل دخولها غرفة العمليات بأسبوع، جاءت لها رسالة على الهاتف من «التربي»، متابعة: «كان أول مرة يبعت لي كده في حياتي، أنا بحب أروح المقابر، وبتعامل معها على أنها بيتي الثاني، بروح أقعد هناك في التربة عادي، بس التربي بعت لي فيديو، وقالي بيجهزولي التربة ومستنيني، وركبتلك كشاف»، ساخرة: «قال يعني لما أكون ميته هيفرق معايا فيه كشاف ولا لأ».

ياسمين عبد العزيز: صحيت لقيت أمعائي بره

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، أنها عندما خرجت من غرفة العناية المركزة، انتقلت إلى غرفة استقبال، مستطردة: «لما بدأت أفوق وأتكلم، بس لسة ببطء، ببص كده، لقيت معدتني بره، لاقيت الأمعاء بره، قولتلهم إية ده، قالولي ده بسبب العملية جالك تسمم في الدم وكان لازم الأمعاء تبقى بعيدة عن بطنك، كان أول مرة أشوف أمعاء بره بطن بني آدم، شعور غريب جدا».

ياسمين عبد العزيز: دخلت أعمل عملية في ساعتين لقيتني في دنيا تانية

وتابعت: « اتعاملت مع الموقف وبقوا ينظفوا حواليا، وأنا كنت قاعدة مع الأمعاء دي، حصلت حاجة غريبة أوي، قعدت لمدة شهر ولا بضحك ولا بعيط، عندي صدمة، والله مش بهرج، في صدمة لا بتكلم ولا بعيط، كنت داخلة أعمل عملية ساعتين ونصف، لاقيتني في دنيا تاني».