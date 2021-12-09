ياسمين عبد العزيز: «مبخافش من الموت.. وكان كل همي عيالي»

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنها أخذت كمية كبيرة من الأدوية، موضحة: «كان في أدوية بتكهربني، وبتكهرب راسي وسناني، ربنا ما يكتبها على حد، حقيقي فعلا الدعاء يغير القدر، أنا حاسة أني موت ورجعت».

ياسمين عبد العزيز: لما حسيت أني هموت جه في دماغي كل اللي فات

وأضافت «عبد العزيز»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي»: «أنا شايفة أن الواحد لما يموت ويروح عند ربنا أحسن، كل مشكلتي كانت ولادي مش عاوزة أسيبهم لوحدهم، هو ده بس، فكرة أني أموت وأخاف وكده لا، وأنا حاسة أني بموت شعور جه في دماغي، نسيت كل اللي حوليا، أنا رايحة لوحدي، هو أنا علمت إية في اللي فات، شريط كل اللي فات جه في دماغي».

ياسمين عبد العزيز: مرضي قدر من عند ربنا

وكشفت عن موقف كوميدي حدث لها خلال الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، قائلة: «بعد ما بقيت كويسة، ورجعت وقاعدة كده، لقيت التربي باعت رسالة بالغلط، عبارة عن حرف واحد، قمت قايله له بقولك إية، مش عاوزاك تبعت لي أي حاجة خالص تاني، آخر مرة بعتلي قولتلي بنجهزلك التربة كنت هاجي اندفن بجد، فقالي والله أنا بطمن عليكي، قولتله أنا بهرج معاك»، موضحة أن مرضها قدر من الله سبحانة وتعالى.