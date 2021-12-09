تعرف على السيارات الأكثر مبيعا في السوق المحلية.. منها «نيسان صني»

شهد سوق السيارات صراع بين السيارات اليابانية والسيارات الصينية خلال الشهر الماضي، حيث تصدرت العلامة التجارية اليابانية «نيسان صني»، مبيعات السيارات المجمعة محليًا، وحققت حجم مبيعات وصل إلى 13 ألفًا و746 مركبة في السوق المحلية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

السيارات الصينية

واحتلت السيارات الصينية المرتبة الثانية، في السوق المحلية، حيث جاءت «بي واي دي F3»، فى المرتبة الثانية بإجمالي مبيعات 5760 سيارة، تبعتها «شيفروليه أوبترا»، في المركز الثالث بنحو 5274 سيارة.

كما احتلت السيارة «شيري تيجو 7»، المرتبة الرابعة بعدما حققت مبيعات 4311 سيارة، تبعتها «شيري أريزو 5»، في المركز الخامس بواقع 4148 سيارة.

بينما تراجعت العلامة التجارية الكورية في سوق السيارات وجاءت السيارة «هيونداي إلنترا HD»، فى المرتبة السادسة بقائمة الطرازات المجمعة محليًا، بعدما تمكنت من تسويق وتسليم 3210 مركبة، فيما صعدت «شيري تيجو 3»، للمركز السابع بإجمالي بيع 2751 سيارة بعدما كانت فى المركز التاسع خلال أكتوبر الماضي.

السيارات اليابانية والكورية

وتراجعت «لادا جرانتا»، للمرتبة الثامنة مسجلة مبيعات 2700 سيارة، أعقبتها العلامة التجارية الكورية هيونداي أكسنت RB في المركز التاسع بواقع 2507 مركبة.

وجاءت العلامة التجارية اليابانية «نيسان سنترا»، في المرتبة العاشرة بعدما حققت مبيعات 2103 مركبات، تبعتها تويوتا فورتشنر فى المركز الحادي عشر بإجمالي 881 سيارة وفقا لبيان «أميك».

وحصدت السيارة «suv كيا سورينتو»، المرتبة الثانية عشر مسجلة مبيعات 320 سيارة، تلتها «جيب جراند شيروكي»، فى المركز الثالث عشر بواقع 311 سيارة، وظهرت السيارة «جيب رانجلر»، في المرتبة الرابعة عشر بقائمة الطرازات المجمعة محليًا، مسجلة نحو 40 سيارة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي.

يذكر أن سوق السيارات شهد ارتفاعا فى أسعار جميع السيارات الجديدة وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا بالإضافة إلى قيام المصانع بتخفيض عمليات الإنتاج .