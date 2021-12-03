جهاز المشروعات: تحويل السيارات للغاز يوفر 2700 جنيه شهريا على أصحاب التاكسي

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه جرى إطلاق مبادرة إحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة في يناير الماضي، لافتًا إلى أن الجهاز قام بتحويل 24 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

إقبال كبير على مراكز التحويل

وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الإقبال على المبادرة كبير ويستمر العمل بقوة من خلال وزارة البترول وشركتي كار غاز وغاز تك لإنشاء محطات ومراكز تحويل جديدة لاستيعاب عمليات التحويل.

خطة موسعة لتحويل السيارات للغاز

وتابع رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن وزير البترول أطلق خطة توسع لتوفير محطات التحويل وذلك بتوجيه من رئاسة الجمهورية، كما سيتم العمل على تأهيل المحطات القائمة.

فرق واضح في التكلفة

ولفت رأفت عباس، إلى أن تكلفة المتر المكعب من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 3.75 جنيه مقارنة بـ8.25 جنيهات تكلفة بنزين 92، أي أن التكلفة تتخطى الضعف: «أي سيارة تاكسي في البلد عمرها ما هتشتغل في اليوم بأقل من صفيحة 20 لتر، وبالتالي فإن التحويل يعني توفير 90 جنيه يوميا، بما يوازي 2700 جنيه في الشهر».

وأكد عباس، أن تكلفة التحويل لا تتعدى 8 آلاف جنيه في المتوسط، وبحساب هذا المبلغ فإنه يمكن تسديده من فرق تكلفة التحويل على مدار 3 أشهر.