استئناف الدراسة بمدارس كفر الشيخ الخميس بعد تحسن الأحوال الجوية

قال احمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، إنه سيتم استئناف الدراسة، غدًا الخميس، بجميع مدارس ومعاهد المحافظة، بعد تعطّلها اليوم لشدة الرياح وسرعتها الناتجة عن موجة الطقس السيئ.

وأضاف «السماحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن لم يصدر قرار رسمي بالتعطيل، وبناءً على ذلك ستستأنف الدراسة غدًا، عقب هدوء الرياح وسقوط الأمطار على كافة مدن وقرى المحافظة.

هطول أمطار غزيرة على كفر الشيخ

وفي سياق متصل، هطلت أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من محافظة كفر الشيخ، بعدما شهدت المحافظة اليوم، رياحا شديدة أعقبتها الأمطار، ما جعل المحافظة ترفع حالة الطوارئ القصوى في كل القطاعات، ولم يصدر حتى الآن قرارًا من محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، بشأن استمرار تعطيل الدراسة أو استئنافها غدًا.

شفط مياه الأمطار من الشوارع

وأغرقت مياه الأمطار شوارع القرى المختلفة، خاصة الشوارع غير المرصوفة، وتكونت برك من مياه المطار، في الوقت الذي شدد فيه محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط مياه الأمطار خاصة في الشوارع الرئيسية وأمام المصالح والمجمعات الحكومية والمدارس.

ووفقا لمصدر بديوان عام المحافظة، أكد لـ«الوطن»، أنه لم يتم تعطيل الدراسة غدًا، وأنه سيجرى استئنافها، نظرا لهدوء الرياح بعد سرعتها والخوف على حياة التلاميذ وطلاب المدارس، بعدما ناشدت المحافظة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وتجنب السير تحت الأشجار وبجوار الأعمدة والأسلاك الكهربائية فضلا عن تجنب ركن السيارات اسفل الأشجار وضرورة تخفيض السرعات على الطرق أثناء القيادة.