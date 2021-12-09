استقرار أسعار حديد التسليح في السوق المحلية.. «عز» بـ15600جنيه

أستقرت أسعار حديد التسليح، اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، في كافة محافظات مصر، لليوم التاسع على التوالي، بعدما أعلنت شركات حديد التسليح ثبات الأسعار خلال الشهر الجاري.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار سعر حديد التسليح اليوم التاسع من ديسمبر، على الصعيد المحلي:

أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلية

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

وسجّلت أسعار خامات حديد التسليح استقرارًا سعريًا اليوم الخميس 9 ديسمبر، على النحو التالي:

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 480 دولارا.

- يباع البليت بسعر 647 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 725 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9595.0 دولارا.

- يباع الرصاص بسعر 2186.0 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2628 دولارا.

وفى سياق آخر، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن هناك هدوء في حركة البيع والشراء بكافة المحافظات بسبب موسم الشتاء، حيث تتراجع أعمال البناء بنسبة 40% مقارنة بفصل الصيف الأكثر انتعاشة في مبيعات مواد البناء نتيجة إجازة العاملين في الخارج التي تزيد الطلب على مواد البناء بنسبة 60%.