هاني شاكر بعد حفله في موسم الرياض 2021: «مطمئن على الفن»

قدم الفنان هاني شاكر أول حفلاته ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، تحت عنوان «ليالى الفن الأصيل»، مساء أمس، وقدم خلال الحفل الذي أقيم على مسرح «محمد عبده أرينا» مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، وتصدر «هاشتاج» بعنوان «هاني شاكر في الرياض» منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة الحفل التي امتدت لما يقرب من ساعتين.

هاني شاكر يغني «بعلن عليها الحب» لمحمد عبده.. ويختتم حفله بـ «احلف بسماها وبترابها»

قدم هاني شاكر مجموعة من أبرز أعماله التي تفاعل معها الجمهور، حيث افتتح الحفل بأغنية «أمرك» وقدم بعد ذلك أغاني منها «علي الضحكاية»، «يا ريتني»، بالإضافة إلى دويتو غنائي مع الفنانة مي فاروق في أغنية «قولي عملك إيه قلبي» للموسيقار محمد عبد الوهاب.

غنى «شاكر» أغنية بعنوان «بعلن عليها الحب» للفنان محمد عبده، خلال الحفل والذي أهداها للفنان السعودي، قائلا: «سعيد جدًا بوجودي على مسرح فنان العرب محمد عبده وأهدي له رائعته في مسرحه»، بينما اختتم الحفل بأغنية «احلف بسماها وبترابها».

الجمهور السعودي في حفل هاني شاكر: «فرق في الأذواق والجمهور»

عبر الجمهور عن سعادتهم بالأغاني والأجواء التي خلقها الفنان هاني شاكر خلال الحفل، ونشر عدد من الحضور صور ومقاطع فيديو من الحفل، حيث علق أحد الحضور قائلا: «في فرق فعلا في الأذواق والجمهور»، وأضافت سيدة من الحاضرات: «أنا عن نفسي استمتعت جدا بالحفلة والموسم رائع بحضوره»، وقال أحد المتابعين: «أنا قاعد اتنفس طرب وأغوص في بحر النغم الجميل مع هاني شاكر».