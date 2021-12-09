رئيس «مياه أسيوط» يتفقد ورشة المحابس بمنطقة شرق أسيوط

تفقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ورشة المحابس بمنطقة مياه شرق أسيوط، التي تم إنشاءها لاستغلال المحابس المخزنة «المستعملة والكُهنة» وإعادة تأهيلها للتشغيل ورفع كفاءتها توفيراً للنفقات والوقت وتقليل الفاقد من كمية المياه المهدرة في حالة وجود أعطال أو أي تسريبات ناجمة عن عدم إحكام غلق المحابس بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، استمع رئيس «مياه أسيوط» لشرح تفصيلي من فريق الصيانة القائم على الورشة وأقسامها ومراحل إعادة تدوير وتأهيل المحابس وصيانتها منذ دخول المعدات والمحابس التالفة والقديمة وحتى خروجها كمحابس سليمة وصالحة للاستخدام.

درة يشيد بالاستفادة من المخلفات واستغلالها في تصنيع محابس جديدة

وأشاد رئيس الشركة بتعظيم الاستفادة من المخلفات ونواتج المخازن والخردة وإعادة تصنيع القديم والتالف منها واستغلال الموارد في تصنيع محابس جديدة صالحة للاستخدام من جديد، وتنمية الموارد الذاتية وتوفير شراء محابس جديدة، لافتاً إنه تم إنشاء الورشة للاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالشركة، والعمل على استغلال الموارد والإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالاستفادة من خبراتهم وفكرهم المستنير في إعادة تدوير واستغلال المحابس، سواء كانت المستعملة أو المكهنة بالمخازن.

تقليل الفاقد من المياه ورفع كفاءة المحابس

وجرى نقل المحابس القديمة الموجودة بمخازن المناطق المختلفة التابعة للشركة لتنفيذ أعمال صيانة وتصنيع محابس صالحة للاستخدام، مع مراعاة المواصفات والحالة الفنية للمحابس بدقة قبل وبعد عمليات رفع الكفاءة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام نحو تقليل الفاقد من المياه المنتجة من خلال رفع كفاءة وإعادة تأهيل كافة المحابس نحو الارتقاء بالمؤشرات الخدمية التي تخدم المواطنين.