محافظ الشرقية عن موجة الطقس السيئ: لم نوقف الدراسة.. والأمور مستقرة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة شهدت بعض الرياح الشديدة والأتربة أمس الأربعاء، وهو ما أدى –فقط- إلى سقوط بعض الأشجار على الطرق، حيث أصابت إحداها مواطنا وتسببت في وفاته، كما سقطت بعض أعمدة الإنارة وتسببت في انقطاع كهربي في بعض قرى ديرب نجم لمدة ساعتين وجرى رفعها: «لم يتم إيقاف الدراسة في أي معهد أو مدرسة والأمور تسير بشكل جيد والطقس جيد اليوم دون أي مشكلات، حيث تحسنت الحالة الجوية بنهاية أمس الأربعاء».

المحافظة لم تتعرض لأي أمطار

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «الأمور حتى الآن مستقرة، ولم تسقط أمطار في المحافظة، وكانت الرياح قوية ما تسبب في انعدام الرؤية ببعض المناطق»، مشيرًا إلى أن المحافظة تتخذ استعداداتها اللازمة بخصوص موجات الطقس السيئ بعد ورود إشارة من هيئة الأرصاد جوية ومركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة التنمية قبل حدوثها بـ48 أو 72 ساعة.

غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الشكاوى

وتابع محافظ الشرقية: «غرفة العمليات في المحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى، كما أن كل الأجهزة ترفع حالة الاستعداد القصوى مثل شركة المياه وشركة الكهرباء والأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة، كما أن إدارة المرور تعمل على مدار الساعة حفاظا على أرواح المواطنين، وفي حال وجود أمطار كثيفة ننصح المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة، وإذا استلزم الأمر نتخذ قرارا بوقف الدراسة، ولو تدهورت الأمور إلى الأصعب فإننا نتخذ قرارا بوقف العمل».